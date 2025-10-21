В завершение такого непростого дня не бывает фанфар. Но бывают маленькие победы, из которых складывается линия на карте: минус гексакоптер в небе — плюс уверенность на земле; минус стартовая площадка у противника — плюс чистый коридор для своих; минус «пряники» на тропах — плюс шаги тех, кто пойдет за тобой. Брошенные короба, недособранные рюкзаки, оставленный пулемет — сухая подпись под итогом дня: выучка сильнее спешки. Назовем это былиной, если хочется, — только без былинной меди. Наши кольчуги — маскхалаты, кони — тихие багги и старые «таблетки», мечи — ружья против квадрокоптеров и рации. И когда «ведьма» падает, выясняется простая вещь: сказочный персонаж — это просто плохая инженерия, которую не успели собрать до конца. Ее кладут на брезент, разбирают до шурупа — и возвращают себе тишину. Завтра снова по секторам, по жестам, по дыханию. Потому что ремесло любит тишину и повторение, а дом, который ждет, — любит тишину еще больше.