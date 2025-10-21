Экономист дал прогноз по изменению ставки на ближайшем заседании ЦБ

В ближайшие дни Центробанк проведет очередное заседание, на котором будет обсуждаться изменение ключевой ставки. Прогноз о решении ЦБ озвучил в разговоре с изданием «РИАМО» экономист Денис Ракша.
— Я думаю, что ее оставят прежней. Центральный Банк смотрит на несколько параметров. Среди них рост инфляционных ожиданий занимает важное место. Соответственно, формальных поводов для снижения ставки на этом заседании у ЦБ нет, — отметил экономист.
По его словам, изменение ставки, то есть ее снижение, произойдет, вероятно, на заседании в декабре.
Ранее 360.ru сообщил, что главной целью снижения ставки является не столько управление инфляцией, сколько стимулирование кредитования и экономического роста. Инфляция реагирует на изменения ставки не сразу, поэтому немедленного эффекта ожидать не стоит.
По данным Life.ru, 24 октября Центробанк озвучит решение по ключевой ставке. С лета регулятор активно снижал ключевую ставку, доведя её до 17% в сентябре. Это поддержало кредитную активность и немного облегчило финансовые условия, однако инфляционные риски остаются повышенными.