«Ставят коляску и везут на ней»: Шуфутинский рассказал о проблемах со здоровьем

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что из-за проблем с ногами стал все чаще передвигаться в инвалидном кресле. Шансонье уточнил, что иногда после плохого сна или долгого перелета у него начинает болеть позвоночник. Как раз в такие моменты ему «ставят коляску и везут на ней».