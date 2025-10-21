«Ставят коляску и везут на ней»: Шуфутинский рассказал о проблемах со здоровьем

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что из-за проблем с ногами стал все чаще передвигаться в инвалидном кресле. Шансонье уточнил, что иногда после плохого сна или долгого перелета у него начинает болеть позвоночник. Как раз в такие моменты ему «ставят коляску и везут на ней».
— Я себя люблю, я у себя один. Другого такого нет. В моем возрастном положении хочется что-то делать все время. Отдыхать любой дурак может, — передает слова Шуфутинского Пятый канал.
Певец ранее приобрел отдельную однокомнатную квартиру в Москве специально под хранение своих наград. По словам шансонье, большое количество разнообразных статуэток и грамот поднимает ему настроение и помогает поддерживать самолюбие. Он также рассказывал, что в возрасте 76 лет стал прадедушкой. Общественное движение «Ветераны России» среди прочего потребовало присвоить шансонье звание народного артиста России.
«Я календарь переверну, и снова третье сентября…» — 3 сентября почти каждый хоть раз да напел эту легендарную песню Михаила Шуфутинского. В народе эту дату даже назвали Шуфутинов день. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнителем композиции.