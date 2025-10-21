Стало известно, сколько кальция необходимо взрослым людям ежедневно

Взрослым людям, особенно после 50 лет, необходимо получать достаточное количество кальция для профилактики остеопороза. Микроэлемент содержится, в частности, в молочных продуктах, об этом сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-ревматолог Ирина Самкова.
— Взрослым людям старше 50 лет нужно около 1000 мг кальция в сутки. Например, рекомендуется употреблять три порции молочных продуктов в день. Одна порция — это 100 г творога, 200 мл молока или 30 г сыра, — сообщила эксперт.
По ее словам, пожилым людям часто требуется дополнительный прием кальция, при этом, не стоит бояться, что он может откладываться на стенках сосудов, так как это совершенно разные процессы.
Ранее 360.ru рассказал, что остеопороз — это заболевание скелета, при котором снижается плотность и качество костной ткани. Болезнь может привести к переломам даже от незначительных действий.
Для восполнения баланса кальция рекомендуется ввести в рацион рыбные консервы. За счёт съедобных косточек уровень микроэлемента значительно выше, чем в обычной рыбе. Сардина, ставрида и анчоусы — лидеры по содержанию кальция, передает телеканал «Царьград».