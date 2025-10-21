Ричмонд
Логопед Сорокун: лепка и конструкторы помогут ребенку освоить чтение и письмо

Эти занятия позволяют развивать мелкую моторику.

Источник: Комсомольская правда

В начальной школе ребенку бывает сложно учиться чтению и письму. И критика учителей и родителей первокласснику не помогут. Вместо этого важно развивать мелкую моторику, такой совет озвучила в беседе с «РИАМО» логопед, нейродефектолог Марина Сорокун.

— Для развития мелкой моторики идеально подходят лепка из пластилина, теста или глины, нанизывание бусин, собирание конструктора с мелкими деталями, вырезание ножницами по сложным линиям, штриховка фигур, — объяснила эксперт.

По ее словам, можно использовать и нейрогимнастику. Это упражнения, которые помогают наладить связи между полушариями мозга. Например, можно одновременно рисовать двумя руками в воздухе симметричные фигуры — восьмерки, круги, квадраты.

Ранее 360.ru рекомендовал выбирать для детей бумажные книги, а не электронные, с большим количеством иллюстраций. Именно такие издания помогают детям запоминать события и эмоции персонажей.

Телеканал «Царьград» советует обратить внимание на комиксы и графические романы, особенно для детей, которые только начинают учиться читать.