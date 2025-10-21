Логопед Сорокун: лепка и конструкторы помогут ребенку освоить чтение и письмо

В начальной школе ребенку бывает сложно учиться чтению и письму. И критика учителей и родителей первокласснику не помогут. Вместо этого важно развивать мелкую моторику, такой совет озвучила в беседе с «РИАМО» логопед, нейродефектолог Марина Сорокун.