The Guardian: Полиция начала расследование незаконной деятельности принца Эндрю

Лондонская полиция начала расследование деятельности брата короля Карла III принца Эндрю. Причиной стала публикация в СМИ писем, якобы написанных принцем, в которых он заявил, что поручил одному из своих охранников собрать информацию о Вирджинии Джуффре. Эта девушка обвиняла его в неоднократных изнасилованиях на частном острове американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщила газета The Guardian.
Согласно опубликованным письмам, принц Эндрю передал сотруднику своей охраны точную дату рождения Джуффре, номер ее карты социального страхования, а также заявил о наличии судимости у девушки в США. Если информация о передаче этих данных подтвердится, то младшего брата британского монарха могут обвинить в привлечении госслужащего к незаконному сбору компромата.
— Мы осведомлены об этих сообщениях в СМИ и активно расследуем их, — заявил представитель полиции Лондона.
В свою очередь семья Джуффре заявила, что у нее никогда не было судимостей. Также у следователей пока нет причин полагать, что сотрудник охраны, к которому обратился принц Эндрю, выполнил его поручение, передает газета.
17 октября в СМИ появилась информация о том, что принц Эндрю под давлением Карла III отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с Джеффри Эпштейном. Кроме того, британский монарх рассматривает возможность исключения принца Эндрю из Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена Соединенного Королевства.