Директор Лувра пыталась уйти в отставку после ограбления: Макрон лично попросил остаться

Директор Лувра Лоранс Де Кар попыталась уйти в отставку после ограбления, в результате которого музей понес убытки на 88 миллионов евро, однако ее просьбу отклонили на фоне подготовки к масштабной реставрации музея. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на источники.