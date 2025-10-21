Директор Лувра пыталась уйти в отставку после ограбления: Макрон лично попросил остаться

Директор Лувра Лоранс Де Кар попыталась уйти в отставку после ограбления, в результате которого музей понес убытки на 88 миллионов евро, однако ее просьбу отклонили на фоне подготовки к масштабной реставрации музея. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на источники.
По информации издания, Де Кар подала заявление об отставке, но получила отказ. Президент Франции Эмманюэль Макрон, поддерживающий назначенного им директора и курирующий работы по реконструкции Лувра, лично несколько раз связывался с руководительницей музея. Французский лидер призвал ее сохранять спокойствие и продолжать работу, подчеркнув, что отставка может нарушить ход реставрационных мероприятий.
Напомним, утром 19 октября в Париже произошло ограбление Лувра. Злоумышленники похитили драгоценности огромной исторической ценности. Грабители проникли в Галерею Аполлона, откуда вынесли редкие ювелирные изделия за семь минут.
Также KP.RU писал, что после ограбления парижского Лувра охрана музея отказалась выходить на работу на следующий день. Лидер профсоюза SUD Сара Абдельхеди отметила, что сотрудники службы безопасности не имеют оружия и были сильно потрясены произошедшим.