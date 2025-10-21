Парк на месте старого аэропорта Ростова получил название

Согласно ранее представленным планам, парк должны разделить на две зоны. 7,5 га выделили для активного отдыха. Говорилось о создании детских и спортивных площадок, скейт-парка, воркаут-зоны и фуд-корта для ярмарок. На оставшихся 2,5 га решили организовать территорию для спокойного отдыха со скамейками и кафе. Парк — часть проекта комплексного освоения территории бывшего аэропорта.