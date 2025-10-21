Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парк на месте старого аэропорта Ростова получил название

Название нового парка утвердили власти донской столицы.

Источник: Комсомольская правда

Новый парк на месте старого аэропорта Ростова-на-Дону назвали «Патриарший». Соответствующее постановление от 14 октября 2025 года опубликовано на сайте городской администрации.

Департаменту архитектуры и градостроительства поручили внести объект в Федеральную информационную адресную систему.

Напомним, закладка парка в Первомайском районе донской столицы состоялась в октябре 2024 года. Речь идет о территории площадью около 10 га.

Согласно ранее представленным планам, парк должны разделить на две зоны. 7,5 га выделили для активного отдыха. Говорилось о создании детских и спортивных площадок, скейт-парка, воркаут-зоны и фуд-корта для ярмарок. На оставшихся 2,5 га решили организовать территорию для спокойного отдыха со скамейками и кафе. Парк — часть проекта комплексного освоения территории бывшего аэропорта.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.