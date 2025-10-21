Юные инженеры представили свои разработки

— Это единственное в России соревнование национального масштаба для младших школьников, — подчеркнул руководитель программы «Шаг в будущее» Александр Карпов. — Но главная наша особенность — это построенная за 35 лет непрерывная система сопровождения талантливых детей по всей стране. Как отметил Александр Карпов, ключевую роль играет личное общение юных исследователей с учеными, которые не только оценивают работы, но и дают подробные консультации о том, как улучшить проект и куда двигаться дальше.