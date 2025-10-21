Юные инженеры представили свои разработки

21 октября в Москве в Учебно-лабораторном корпусе МГТУ имени Н. Э. Баумана состоялась научно-технологическая выставка в рамках национального соревнования «Шаг в будущее, Юниор». «Вечерняя Москва» пообщалась с молодыми учеными.
Событие стало кульминацией нового формата мероприятия, впервые объединившего самых юных исследователей на площадках ведущих научных центров и университетов страны.
В этом году 316 самых перспективных учащихся 2−7 классов из 64 городов и 47 сел России представили свои проекты не только на итоговой выставке, но и выступили с докладами в стенах четырех научно-исследовательских институтов мирового уровня и семи ведущих вузов. Для юных дарований это был уникальный опыт работы в настоящих лабораториях бок о бок с ведущими учеными и специалистами.
— Это единственное в России соревнование национального масштаба для младших школьников, — подчеркнул руководитель программы «Шаг в будущее» Александр Карпов. — Но главная наша особенность — это построенная за 35 лет непрерывная система сопровождения талантливых детей по всей стране. Как отметил Александр Карпов, ключевую роль играет личное общение юных исследователей с учеными, которые не только оценивают работы, но и дают подробные консультации о том, как улучшить проект и куда двигаться дальше.
Помимо защиты своих работ, участников ждала насыщенная программа из 18 мастер-классов, где они на практике знакомились с передовыми технологиями: от управления роботами-собаками и погружения в конструкцию беспилотников до решения актуальных социальных задач.
На итоговой выставке были представлены 47 лучших проектов, отобранных по результатам выступлений. Экспозиция была разделена на четыре трека: «Техносфера», «Естествознание», «Математика и информатика», а также «Социосфера».
Ярким примером стал проект ученика 5-го класса Захара Дюкова из Ишмы, который создал модель каталитического подогревателя для военной техники в зоне СВО. Школьник подробно объяснил устройство своего изобретения и принцип его работы, основанный на реакции ацетона с кислородом.
— Наше нагревательное устройство оснащено системой подачи воздуха со специальным краном-барашком, — рассказал Захар. — В зависимости от его положения реакция будет сильнее или слабее. Так можно регулировать температуру. Все это нужно для того, чтобы подогревать двигатели машин в мороз. Устройство ставится под днище, разогревает броню, а та передает тепло мотору.
Другой яркой разработкой стал проект ученика 6-го класса Дмитрия Спивакова из Краснодарского края. Он придумал, как сконструировать рабочий инкубатор из подручных материалов с минимальными затратами.
— На весь инкубатор я затратил всего порядка тысячи рублей, провел два эксперимента — с ручной моделью, где мне приходилось переворачивать яйца самостоятельно, и второй — с автоматической моделью, — поделился деталями Дмитрий. — Если первый прототип позволил вылупиться лишь двум птенцам, то по итогам второго эксперимента у меня появился 21 перепеленок и 8 цыплят.
Теперь юный ученый готовится вновь усовершенствовать свою разработку, сделав ее почти в 4 раза вместительнее. И, возможно, именно он получит возможность выступить уже на взрослом форуме «Шаг в будущее».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Наталья Сапронова, председатель Комитета по вопросам образования МТПП:
— «Шаг в будущее» — это инвестиция в технологический суверенитет с прицелом на 10−15 лет вперед. Важно не просто отобрать лучших, а, как говорится, «взять в работу» настоящих вундеркиндов: обеспечить долгосрочное сопровождение, дать доступ к настоящему оборудованию и главное — к умам ведущих специалистов. Наша задача — найти в детях огонь и поддерживать его, приумножать их мотивацию.