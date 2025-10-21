Ричмонд
Власти Таиланда фиксируют признаки двух новых колл-центров мошенников у границы

В Камбодже у границы с Таиландом строят новые здания, которые могут заполнить колл-центры с мошенниками из других стран.

Источник: Комсомольская правда

Власти Таиланда зафиксировали признаки организации новых мошеннических колл-центров у границы с государством. Об этом сообщает национальное издание Khaosod.

Отмечается, что подозрительная деятельность была замечена в городе Оу-Смать на территории Камбоджи. Согласно источнику, два крупных казино в этой области постепенно переоборудуются под офисы.

«Один из чиновников признал, что (офисы — прим. ред.) “куплены все сверху донизу”, что позволяет колл-центрам процветать, несмотря на международное давление», — говорится в материале.

Рядом также идет стройка новых зданий, где могут быть размещены десятки тысяч рабочих мест. Руководство Таиланда выражает обеспокоенность, что офисы в них могут быть арендованы мошенниками из других стран.

Ранее KP.RU сообщал, что мошеннические колл-центры организовали в Мьянме, где также наблюдается сдача в рабство граждан других государств под предлогом хорошей карьеры.