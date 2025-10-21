Власти Таиланда фиксируют признаки двух новых колл-центров мошенников у границы

Власти Таиланда зафиксировали признаки организации новых мошеннических колл-центров у границы с государством. Об этом сообщает национальное издание Khaosod.
Отмечается, что подозрительная деятельность была замечена в городе Оу-Смать на территории Камбоджи. Согласно источнику, два крупных казино в этой области постепенно переоборудуются под офисы.
«Один из чиновников признал, что (офисы — прим. ред.) “куплены все сверху донизу”, что позволяет колл-центрам процветать, несмотря на международное давление», — говорится в материале.
Рядом также идет стройка новых зданий, где могут быть размещены десятки тысяч рабочих мест. Руководство Таиланда выражает обеспокоенность, что офисы в них могут быть арендованы мошенниками из других стран.
Ранее KP.RU сообщал, что мошеннические колл-центры организовали в Мьянме, где также наблюдается сдача в рабство граждан других государств под предлогом хорошей карьеры.