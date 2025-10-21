Депутат Немкин поддержал идею о входе в интернет по паспорту

Отдельно эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в комментарии для «360» выразил сомнение в эффективности введения обязательной идентификации по паспортным данным для доступа к взрослому контенту. Он указал, что технически ограничить доступ через Госуслуги возможно, но подростки могут использовать зарубежные ресурсы или аккаунты родителей. По его мнению, никакие запреты не заменят ответственность родителей за контроль интересов своих детей в интернете.