Депутат Немкин поддержал идею о входе в интернет по паспорту

В России предложили ввести обязательную идентификацию по паспортным данным для доступа к онлайн-контенту для взрослых. Эту инициативу в беседе с «Газетой.Ru» поддержал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Парламентарий заявил, что инициативой не планируется ограничивать свободу россиян. Она направлена на защиту несовершеннолетних от материалов, содержащих насилие и асоциальное поведение. Он отметил, что существующие меры защиты о такого контента легко обходятся подростками, что подтверждается ростом числа преступлений против несовершеннолетних в интернете.
«За первые семь месяцев 2025 года почти пять тысяч детей и подростков пострадали от преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал депутат.
Немкин подчеркнул, что система должна использовать уже существующую инфраструктуру цифровой идентификации такую как Госуслуги и ЕСИА, без передачи паспортных данных сторонним площадкам.
Отдельно эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в комментарии для «360» выразил сомнение в эффективности введения обязательной идентификации по паспортным данным для доступа к взрослому контенту. Он указал, что технически ограничить доступ через Госуслуги возможно, но подростки могут использовать зарубежные ресурсы или аккаунты родителей. По его мнению, никакие запреты не заменят ответственность родителей за контроль интересов своих детей в интернете.
