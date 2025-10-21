Le Figaro: Директор Лувра после ограбления подала в отставку, но ее не приняли

— Поддерживая назначенного им директора музея, которому он поручил руководить работами по созданию будущего Большого Лувра, президент Макрон даже несколько раз звонил ей в последние дни и говорил: «Будьте стойки. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея», — говорится в материале.