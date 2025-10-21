Le Figaro: Директор Лувра после ограбления подала в отставку, но ее не приняли

Директор Лувра Лоранс де Кар после ограбления подала прошение об отставке, однако президент Франции Эммануэль Макрон отклонил ее просьбу. Об этом во вторник, 21 октября, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, глава французского государства несколько раз звонил руководительнице парижского музея после случившегося и убедил ее остаться, заявив, что нельзя прерывать процесс реновации.
— Поддерживая назначенного им директора музея, которому он поручил руководить работами по созданию будущего Большого Лувра, президент Макрон даже несколько раз звонил ей в последние дни и говорил: «Будьте стойки. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея», — говорится в материале.
Грабители проникли в Лувр 19 октября. «Вечерняя Москва» пообщалась с искусствоведом, коллекционером и сотрудником Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатериной Бурковой и узнала подробности ограбления.
После инцидента музей закрыли для посетителей, и свои двери Лувр частично открыл только на следующий день. Юрист Юрий Жданов в свою очередь заявил о грубых нарушениях в системе безопасности Лувра. По его словам, грабители беспрепятственно подъехали к строго охраняемому объекту.