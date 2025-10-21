Одна прогулка в день и радио: как Саркози будет отбывать срок

Кортеж бывшего президента Франции 70-летнего Николя Саркози во вторник, 21 октября, прибыл в тюрьму Санте в Париже. Там политик начал отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийскими властями. Его адвокат Кристоф Ингрен рассказал, что Саркози сидит в одиночной камере с радио и письменными принадлежностями. Также ему разрешают один раз в день выходить на часовую прогулку.
Юрист отметил, что настоял на том, чтобы политик находился в камере площадью девять квадратных метров один, поскольку ранее он получал «угрозы физической неприкосновенности». Также Ингрен подчеркнул, что письменные принадлежности нужны Саркози, так как он хочет описать свой опыт.
— Он хочет писать, описывать свой опыт, несправедливость, жертвой которой он стал. Это заключение усиливает его желание доказать свою невиновность, — пояснил адвокат в беседе с телеканалом BFMTV.
В тот же день адвокат бывшего французского лидера Жан-Мишель Дарруа рассказал, что политик провел первый день в тюрьме за занятиями спортом. Также Саркози встретился с женой Карлой Бруни и начал писать книгу.