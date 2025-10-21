Одна прогулка в день и радио: как Саркози будет отбывать срок

Кортеж бывшего президента Франции 70-летнего Николя Саркози во вторник, 21 октября, прибыл в тюрьму Санте в Париже. Там политик начал отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийскими властями. Его адвокат Кристоф Ингрен рассказал, что Саркози сидит в одиночной камере с радио и письменными принадлежностями. Также ему разрешают один раз в день выходить на часовую прогулку.