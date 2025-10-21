Эксперт Шамова перечислила короткие и дешевые туристические маршруты по РФ

На ноябрьские праздники россиянам стоит рассмотреть короткие маршруты по стране. Так, например, россияне могут поехать в Казань, Нижний Новгород или города Золотого кольца, сообщила эксперт по внутреннему и международному туризму Юлия Шамова в беседе с РИАМО.
При раннем бронировании поездка может обойтись менее чем в 10 тысяч рублей, особенно при путешествии на автомобиле. Авиаперелеты обойдутся примерно в 14 тысяч рублей, а железнодорожные билеты — в 12 тысяч рублей.
Эксперт подчеркнула важность заблаговременного бронирования, которое позволяет сэкономить 30−50 процентов от стоимости.
Шамова также отметила, что средняя стоимость проживания в отелях составляет от 2 тысяч рублей за ночь при двухместном размещении. Она предупредила, что в праздничные дни не стоит рассчитывать на горящие туры, поскольку количество вариантов размещения и удобных рейсов сокращается, а цены значительно возрастают.
