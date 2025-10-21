Названы болезни, которые чаще всего возникают у россиян после 40 лет

В 40 лет в организме человека, как правило, запускаются механизмы старения, при этом, дают о себе знать стрессы и вредные привычки, которые годами влияли на здоровье. Все это делает высоким риск развития опасных заболеваний, их перечислила в беседе с «РИАМО» врач-терапевт Елена Цинбал.
— Главная причина возрастных изменений — гормональная перестройка. К 40 годам повышается риск развития гипертонии, инсультов, ишемической болезни сердца и инфарктов миокарда. Кроме того, увеличивается риск сахарного диабета второго типа, у женщин — рака груди и яичников, у мужчин — заболеваний предстательной железы и прямой кишки, — сообщила медик.
Доктор добавила, что нередко возникают артриты и проблемы со зрением. Чтобы снизить возможные риски, важно ежегодно проходить профилактическое обследование, а также придерживаться здорового образа жизни, подчеркнула терапевт.
