Названы болезни, которые чаще всего возникают у россиян после 40 лет

В 40 лет в организме человека, как правило, запускаются механизмы старения, при этом, дают о себе знать стрессы и вредные привычки, которые годами влияли на здоровье. Все это делает высоким риск развития опасных заболеваний, их перечислила в беседе с «РИАМО» врач-терапевт Елена Цинбал.