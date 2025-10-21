Названы неочевидные советы по сохранению веса после уменьшения желудка

Операция по уменьшению желудка проводится только в тех случаях, когда лишний вес угрожает здоровью. При этом, после операции пациенту важно соблюдать ряд правил, чтобы не набрать лишние килограммы снова. Их перечислил в разговоре с «РИАМО» бариатрический хирург Владислав Давыдов.