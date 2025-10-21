Названы неочевидные советы по сохранению веса после уменьшения желудка

Операция по уменьшению желудка проводится только в тех случаях, когда лишний вес угрожает здоровью. При этом, после операции пациенту важно соблюдать ряд правил, чтобы не набрать лишние килограммы снова. Их перечислил в разговоре с «РИАМО» бариатрический хирург Владислав Давыдов.
— Для сохранения результата, важно не пить во время еды — это мешает насыщению и способствует растяжению желудка, исключить сладкие напитки, соки, алкоголь, а также работать с психологом, особенно если переедание было связано с эмоциями, — сообщил доктор.
Врач отметил также необходимость питаться 4−5 раз в день маленькими порциями, сделать белок основой рациона, так как белковые продукты помогают сохранять высокий уровень обмена веществ и, ежедневно заниматься спортом.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что резекция желудка показана пациентам с избыточным весом и ожирением. Также ее могут назначить при неэффективности консервативных методов похудения и при развитии сопутствующих ожирению соматических заболеваниях: сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезнях.