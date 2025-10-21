Беременных предупредили о продуктах, опасных для матери и малыша

Правильное питание во время беременности обеспечит нормальное развитие для ребенка и сохранит здоровье будущей мамочки. О том, какие продукты есть можно, а от каких, напротив, следует отказаться во время ожидания малыша, рассказала «РИАМО» акушер-гинеколог Дарья Казакова.
— Нельзя употреблять термически не обработанное мясо, рыбу, включая суши и роллы, морепродукты, сырые яйца, а также непастеризованное молоко. Некоторые виды рыбы даже после термической обработки стоит исключить, например, тунца, — сообщила доктор.
Врач отметила, что алкоголь в любом количестве также может навредить. Рацион беременной женщины должен включать цельнозерновые крупы, овощи, фрукты, белковые продукты и молочную продукцию. Кофе также допускается, но в ограниченных количествах.
Ранее сайт «Страсти» передал, что соблюдать принципы здорового питания крайне важно при беременности. Рацион должен быть полноценным, включать все витамины и минералы и исключать вредные компоненты. Это залог полноценного развития малыша и гарантия того, что он будет получать все необходимое для правильного развития органов и систем.