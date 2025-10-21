Учёные объяснили причину появления голосов в голове у людей с шизофренией

Психологи из Австралии предложили наиболее убедительное на сегодняшний день объяснение слуховых галлюцинаций, которые являются одним из ключевых симптомов шизофрении. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Schizophrenia Bulletin, причина кроется в нарушении работы мозгового механизма, отвечающего за распознавание собственного внутреннего голоса.
«Внутренняя речь — это тот самый внутренний голос, который комментирует наши действия, мысли и планы. Обычно мозг может “предсказать” звук собственного голоса и приглушает реакцию слуховой коры. Но если этот механизм нарушен, человек может воспринимать свои мысли как внешние звуки. Однако если этот механизм даёт сбой, то человек начинает воспринимать собственные мысли как внешние звуки», — рассказал руководитель работы профессор Томас Уитфорд.
В эксперименте участвовали 142 человека, разделённые на 3 группы: пациенты с шизофренией и недавними слуховыми галлюцинациями, пациенты с тем же диагнозом, но без галлюцинаций в последние дни, и здоровые добровольцы.
Участникам проводили электроэнцефалографию (ЭЭГ) во время выполнения задания. Они мысленно проговаривали слоги «ба» или «би» в тот момент, когда через наушники звучали эти же звуки. При этом совпадение звуков было случайным.
У здоровых людей при совпадении внутреннего и внешнего звука активность слуховой коры снижалась — мозг распознавал «свой» голос. У пациентов с галлюцинациями наблюдалась противоположная реакция: активность слуховой коры усиливалась, как будто звук исходил извне.
«Это обратный эффект подавления, свидетельствующий о нарушении предсказательной функции мозга. В результате собственная внутренняя речь воспринимается как чужая», — заявил Уитфорд.
Специалисты считают, что полученные сведения — самое убедительное подтверждение того, что голоса при шизофрении возникают из-за искаженного восприятия собственной речи.
«Данная теория существовала десятилетиями, но до сих пор её было сложно проверить, ведь внутренняя речь — сугубо личный процесс. Наша работа впервые показала прямое физиологическое подтверждение этой гипотезы», — сказано в сообщении.
Авторы надеются, что разработанный метод в будущем сможет служить биомаркером для ранней диагностики психозов и оценки риска их развития.
