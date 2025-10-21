Учёные объяснили причину появления голосов в голове у людей с шизофренией

«Внутренняя речь — это тот самый внутренний голос, который комментирует наши действия, мысли и планы. Обычно мозг может “предсказать” звук собственного голоса и приглушает реакцию слуховой коры. Но если этот механизм нарушен, человек может воспринимать свои мысли как внешние звуки. Однако если этот механизм даёт сбой, то человек начинает воспринимать собственные мысли как внешние звуки», — рассказал руководитель работы профессор Томас Уитфорд.