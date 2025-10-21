Ричмонд
Врач объяснила, почему мужчинам обязательно следует пить гранатовый сок

Нутрициолог Гузман посоветовала мужчинам пить сок граната для улучшения потенции.

Источник: Комсомольская правда

Гранатовый сок, помимо прочих полезных свойств, способен благотворно влиять на потенцию. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

— Исследования указывают, что регулярное употребление гранатового сока может улучшать эректильную функцию благодаря положительному влиянию на микроциркуляцию и сосудистый эндотелий, — объяснила Гузман.

Врач уточнила, что фрукт не следует употреблять в тех случаях, если в анамнезе имеется гастрит, язва, диабет или аллергия на гранат.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что гранат служит ценным источником фолиевой кислоты, калия и витамина К, которые благотворно влияют на здоровье артерий. Кроме того, он оказывает противовоспалительное действие и может замедлить процессы старения.

Гранатовый сок помогает в лечении железодефицитной анемии, это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа, передает «Москва 24».