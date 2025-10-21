Логопед объяснила, что может скрываться за проблемами с успеваемостью у школьников

В начальной школе, когда дети только обучаются письму и чтению, многие родители могут сталкиваться с частыми ошибками ребенка. На самом деле, речь не всегда идет о невнимательности или лени, порой стоит задуматься о здоровье ученика, заявила в беседе с «РИАМО» логопед, нейродефектолог Марина Сорокун.
— Проблемы с чтением и письмом — это не проблема лени или невнимательности ребенка, за эти может стоять несформированность фонематического слуха, то есть способности четко различать на слух звуки, — объяснила эксперт.
По ее словам, еще одна из самых частых причин — несформированность мелкой моторики руки, когда рука просто не успевает за мыслью и буквы получаются неровными, а ребенок быстро устает.
Ранее Life.ru сообщил, что распознать у ребёнка проблемы с навыками письма и чтения можно с помощью диалога и пересказа. Можно пересказать сказку, можно дать серию картинок сюжетных, можно одну сюжетную картинку (это ещё сложнее).
Для детей с различными нарушениями применяются индивидуальные программы, включающие сенсорную интеграцию, сказко- и песочную терапию, а также музыкальные методы, передает 360.ru.