Помощь бойцам собирали всем районом

Патриотический центр «Бобр» собрал и отправил в зону СВО, а также в детский дом Горловки груз гуманитарной помощи. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.
Патриотический центр, который работает под эгидой «Боевого братства», разместился в районе Щербинка, на улице Знамя Октября.
— Наши волонтеры сами производят окопные свечи, плетут маскировочные сети.
Кроме этого, мы готовим и поставляем солдатам мед с орехами, — рассказал руководитель центра «Бобр» Константин Безденежных. — За год наш мини-цех произвел и отправил порядка 10 тысяч окопных свечей и около ста маскировочных сетей, которые помогли нашим солдатам в холодный период.
На складе патриотического центра регулярно идут подготовка, разбор, упаковка и маркировка гуманитарной помощи для жителей Курска и различных детских учреждений, расположенных на новых территориях. Недавно волонтеры отправили детскому дому в Горловке большой груз игрушек и одежды.
— Мы собрали две машины гуманитарной помощи. К ребятам ездил наш волонтер Григорий, который прислал нам несколько видео с благодарностью от детей, — отметил Константин.
Волонтеры не только ездят в тыл, но еще и передают гуманитарную помощь по почте. Всего за последний год центром «Бобр» было сделано более 50 отправлений.
— К нам иногда заезжают ребята во время своих отпусков и после лечения. Обращаются родственники солдат, просят оказать помощь отдельным дивизиям, — добавил Константин Безденежных.
Ткани для сетей, парафин, орехи и все остальные расходные материалы с готовностью помогают закупать неравнодушные жители Щербинки. Сейчас в патриотическом центре на постоянной основе трудятся 50 волонтеров.
— 16 октября активисты Щербинского отделения «Боевого братства» отгрузили для наших солдат несколько огнетушителей и отправили на резку в ателье ткань, из которой будет изготовлена партия новых маскировочных сетей, — отметил Константин.
Также для бойцов, находящихся на фронте специальной операции, были погружены вязаные носки ручной работы — с наступлением холодов ребятам становится сложнее находиться в окопах.
— Кроме того, в посылки для наших ребят мы положили влажные полотенца и салфетки, а также несколько памперсов для лежачих больных и армейское нательное белье, которое пойдет в госпиталь, находящийся на этом же направлении, — дополнил Безденежных.
В сборе крайней гумпомощи участвовали более ста неравнодушных жителей района. На этом работа патриотического центра «Бобр» не заканчивается. Помимо сбора гуманитарных грузов сотрудники регулярно проводят для всех желающих жителей столицы открытые мастер-классы по плетению маскировочных сетей и литью окопных свечей.
КСТАТИ.
Всероссийская организация «Боевое братство» была создана 26 декабря 1997 года. Основные ее цели — обеспечение защиты прав и интересов ветеранов различных войн. С начала СВО волонтеры по всем регионам собирают гумпомощь для солдат и передают ее на линию фронта. Первый зампредседателя «Боевого братства» — герой ДНР Дмитрий Саблин.