Посмертную маску Высоцкого не смогли продать на аукционе в Монако

Посмертную маску советского поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого не смогли продать на аукционе Hermitage Fine Art Monaco, который прошел во вторник, 21 октября, в гостинице «Метрополь». Ставки принимались от покупателей лично на торгах в гостинице «Метрополь» или по телефону и онлайн, но никто их не сделал.
Аукционный дом установил начальную цену на маску поэта в размере 100 тысяч евро (9,4 миллиона рублей — прим. «ВМ»), из-за чего этот лот стал одним из самых дорогих на торгах.
Аукционист, которая ведет торги, объяснила, что дальнейшая судьба лота зависит от решения владельца — он может дать дому срок для получения предложений о покупке после аукциона, повторно выставить лот на торги или отозвать его.
В аукционном доме Hermitage Fine Art Monaco отказались отвечать на вопрос, с чем может быть связано отсутствие интереса к маске Высоцкого, отметив, что этот лот «весьма необычен», передает РИА Новости.
Аукционный дом выставил маску на торги 12 октября. Ее отлили в 1980 году под руководством вдовы артиста Марины Влади, о чем свидетельствуют ее инициалы и год создания, указанные на слепке. Всего было изготовлено три такие маски, Влади продала одну из них на французском аукционе в 2015 году за 55 тысяч долларов (4,47 миллиона рублей — прим. «ВМ»).