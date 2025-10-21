Посмертную маску Высоцкого не смогли продать на аукционе в Монако

Аукционный дом выставил маску на торги 12 октября. Ее отлили в 1980 году под руководством вдовы артиста Марины Влади, о чем свидетельствуют ее инициалы и год создания, указанные на слепке. Всего было изготовлено три такие маски, Влади продала одну из них на французском аукционе в 2015 году за 55 тысяч долларов (4,47 миллиона рублей — прим. «ВМ»).