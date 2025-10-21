Садовод Самойлова назвала растения, которые нужно укрыть от мороза осенью

Осенью с приходом холодов в Центральную Россию следует укрывать только растения с южным происхождением, например розы, магнолии, крупнолистные гортензии и некоторые сорта клематисов. Об этом рассказала садовод Светлана Самойлова.
По словам эксперта, к таким «нежным» растениям относится большое количество цветов, кустарников, а также виноград. Она уточнила, что эту ягоду нужно укрывать в первую очередь, так как она начинает мерзнуть при температуре минус 6 градусов.
— Когда по ночам устанавливается стабильно минус 1−2 и нет оттепели, приходит пора «прятать» гортензию. Затем приходит очередь роз, — передает слова Самойловой News.ru.
Балкон можно превратить в идеальное место для хранения овощей зимой, избежав образования конденсата и появления плесени. По словам экспертов, необходимо сознательно подойти к подготовке пространства, учитывая основные правила.
С наступлением нового сезона многие дачники начинают активно готовить закрутки на зиму, иногда забывая о безопасности уже имеющихся запасов. О сроке годности закруток напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.