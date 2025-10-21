Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Садовод Самойлова назвала растения, которые нужно укрыть от мороза осенью

Осенью с приходом холодов в Центральную Россию следует укрывать только растения с южным происхождением, например розы, магнолии, крупнолистные гортензии и некоторые сорта клематисов. Об этом рассказала садовод Светлана Самойлова.

Осенью с приходом холодов в Центральную Россию следует укрывать только растения с южным происхождением, например розы, магнолии, крупнолистные гортензии и некоторые сорта клематисов. Об этом рассказала садовод Светлана Самойлова.

По словам эксперта, к таким «нежным» растениям относится большое количество цветов, кустарников, а также виноград. Она уточнила, что эту ягоду нужно укрывать в первую очередь, так как она начинает мерзнуть при температуре минус 6 градусов.

— Когда по ночам устанавливается стабильно минус 1−2 и нет оттепели, приходит пора «прятать» гортензию. Затем приходит очередь роз, — передает слова Самойловой News.ru.

Балкон можно превратить в идеальное место для хранения овощей зимой, избежав образования конденсата и появления плесени. По словам экспертов, необходимо сознательно подойти к подготовке пространства, учитывая основные правила.

С наступлением нового сезона многие дачники начинают активно готовить закрутки на зиму, иногда забывая о безопасности уже имеющихся запасов. О сроке годности закруток напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.