Юрий Поляков и Владимир Фатьянов посвятили фильм поэтам-фронтовикам

Надо сказать, что стихи, лица, истории действительно потрясающие. Вот, например, студент Литинститута Павел Коган, автор популярнейшей в 60−70-е песни «Бригантина» и образных строк «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал», в 1941 году написал, быть может, самые имперские строки всей русской и советской поэзии: «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя». А в 1942 году Коган, не дойдя до Ганга, погиб в боях под Новороссийском. Ему было 24.