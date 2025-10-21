Юрий Поляков и Владимир Фатьянов посвятили фильм поэтам-фронтовикам

21 октября в Союзе писателей России состоялся предпремьерный показ фильма «Стихотворцы обоймы военной» лауреата Госпремии этого года Юрия Полякова и режиссера Владимира Фатьянова. Лента посвящена поэтам-фронтовикам Великой Отечественной войны и СВО. История для обоих авторов, что называется, родная, выстраданная — Поляков защищал диссертацию на тему поэзии Великой Отечественной, Фатьянов — внук поэта-песенника Александра Фатьянова.
Все знают Юлию Друнину, Константина Симонова, Мусу Джалиля и, пожалуй, еще Давида Самойлова, его «Сороковые» и «Когда мы были на войне», но автор «Ста дней до приказа» решил снять фильм о не менее талантливых, но полузабытых поэтах и их удивительных, героических судьбах.
— В молодости я занимался фронтовой поэзией, мне посчастливилось застать некоторых поэтов в зените славы в советское время. Я подумал, что лучше рассказать об авторе стихотворения «Его зарыли в шар земной» Сергее Орлове или замечательном сибирском поэте Михаиле Решетникове, или о моем старшем друге, Юрии Разумовском, чем в очередной раз о Симонове. Предлагал эту тему давно, но долго нигде не находил поддержки. Сейчас звезды наконец сложились, — отметил Юрий Поляков.
В числе сложностей он назвал «диктат наследников, который почище советской цензуры» и сложность сбора материала, потому что далеко не всем удалось собрать архивы. Например, некоторые подборки находились только в старых журналах — на антресолях и дачных чердаках.
Надо сказать, что стихи, лица, истории действительно потрясающие. Вот, например, студент Литинститута Павел Коган, автор популярнейшей в 60−70-е песни «Бригантина» и образных строк «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал», в 1941 году написал, быть может, самые имперские строки всей русской и советской поэзии: «Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя». А в 1942 году Коган, не дойдя до Ганга, погиб в боях под Новороссийском. Ему было 24.
Или Павел Шубин — сын мастерового из Орловской губернии, выпускник Ленинградского филфака, военкор, получавший боевые награды, вошел в историю как автор «Волховской застольной» — «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем». Его байки про встречу с Ганди были фронтовой легендой. Умер он в 37 лет — роковой возраст для русского поэта. Среди героев фильма есть и более известные имена — Александр Межиров, Сергей Наровчатов, Алексей Фатьянов, Евгений Винокуров. Последний вошел в историю благодаря песне «Моcквичи» композитора Андрея Эшпая, исполненной Марком Бернесом: «И помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой Сережку с Малой Бронной и Витьку с Моховой». Как говорит Александра Пахмутова: «Этой песне нельзя не верить…».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Владимир Фатьянов, режиссер:
— На вечере в Союзе писателей мы показали «нарезку», на самом деле это длинный сериал, состоящий из десяти серий, каждая из которых посвящена одному из литераторов. Стихи читают порядка двух десятков артистов — от заслуженных и знаменитых до совсем юных кадетов, которых я находил в училищах. Среди героев фильма есть и мой дед, поэт Алексей Фатьянов, он не любил, когда его называли песенником, но классикой стали именно песни — «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат» композитора Соловьева-Седова.