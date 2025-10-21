Ричмонд
Ревматолог перечислила скрытые симптомы остеопороза

Ревматолог Самкова объяснила уменьшение роста остеопорозом.

Источник: Комсомольская правда

Остеопороз — заболевание, при котором кости буквально разрушаются, может долгое время не проявлять себя острой болью или другими признаками, протекая скрытно. При этом, есть признаки, на которые следует обратить внимание, их перечислила в беседе с «Газетой.Ru» врач-ревматолог Ирина Самкова.

— Остеопороз долгое время протекает незаметно. Единичный перелом позвонка, при котором тело позвонка сдавливается и уменьшается в высоте, может протекать бессимптомно. Если рост снизился на 2 сантиметра за три года или на 4 сантиметра за жизнь, это может указывать на переломы. Тело позвонка ломается, и рост человека укорачивается, — пояснила медик.

Собеседница издания уточнила, что симптомами также являются частые боли в поясничном и грудном отделах.

Ранее «Москва 24» рассказала, что в процессе старения снижается активность остеобластов — клеток, формирующих новую костную ткань. Плюс в пожилом возрасте появляется дефицит кальция и витамина D, что также увеличивает риск остеопороза.

Факторами риска развития остеопороза можно считать вредные привычки. В частности, курение негативно влияет на состояние не только лёгких, но и скелета, передает Life.ru.