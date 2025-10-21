Ревматолог перечислила скрытые симптомы остеопороза

— Остеопороз долгое время протекает незаметно. Единичный перелом позвонка, при котором тело позвонка сдавливается и уменьшается в высоте, может протекать бессимптомно. Если рост снизился на 2 сантиметра за три года или на 4 сантиметра за жизнь, это может указывать на переломы. Тело позвонка ломается, и рост человека укорачивается, — пояснила медик.