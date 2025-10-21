EHJ: бодибилдинг повышает риск внезапной сердечной смерти у женщин в 20 раз

Авторы исследования предостерегают, что погоня за идеальными формами может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Они настоятельно рекомендуют усилить контроль врачей за состоянием бодибилдеров, а также ввести в обязательную программу наблюдения за ними регулярные обследования у кардиолога, даже если речь идет о молодых и внешне здоровых спортсменках. Кроме того, эксперты считают необходимым уделять больше внимания психосоциальным факторам, оказывающим влияние на спортсменов высокого уровня.