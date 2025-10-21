EHJ: бодибилдинг повышает риск внезапной сердечной смерти у женщин в 20 раз

Исследование, проведенное специалистами из Падуанского университета, выявило, что у женщин, посвятивших себя профессиональному бодибилдингу, значительно возрастает вероятность внезапной смерти из-за проблем с сердцем. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).
В ходе анализа медицинских карт почти 9,5 тысяч женщин, участвовавших в международных соревнованиях по бодибилдингу в период с 2005 по 2020 годы, было зарегистрировано 32 трагических случая. Около трети этих смертей были спровоцированы внезапной остановкой серда.
Особенно ярко эта тенденция проявилась у бодибилдеров-профессионалов: вероятность летального исхода из-за проблем с сердцем у них оказалась более чем в 20 раз выше, чем у спортсменок, занимающихся бодибилдингом на любительском уровне.
По словам доктора Марко Веккьято, возглавлявшего исследовательскую группу, чрезмерные физические нагрузки, постоянная нехватка жидкости в организме, жесткие диеты и использование стимуляторов оказывают колоссальное негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Отдельную обеспокоенность вызывает и психическое здоровье спортсменок. Исследование показало, что более десятой части (13%) смертей среди женщин-бодибилдеров связаны с суицидом или насильственными действиями, что в четырежды превосходит аналогичный показатель среди мужчин, занимающихся тем же видом спорта.
Авторы исследования предостерегают, что погоня за идеальными формами может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Они настоятельно рекомендуют усилить контроль врачей за состоянием бодибилдеров, а также ввести в обязательную программу наблюдения за ними регулярные обследования у кардиолога, даже если речь идет о молодых и внешне здоровых спортсменках. Кроме того, эксперты считают необходимым уделять больше внимания психосоциальным факторам, оказывающим влияние на спортсменов высокого уровня.