Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара

Росавиация сообщила о введении дополнительных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Краснодара вечером во вторник, 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры были введены в дополнение к действующим ограничениям (NOTAM), которые внесли изменения в параметры работы аэропорта Краснодара. Они предусматривают ограниченную интенсивность полетов — не более пяти взлетно-посадочных операций в час и установленное с 09:00 до 19:00 время для совершения рейсов.