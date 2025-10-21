Семь школ и пять детсадов планируют построить в Ростовской области до 2027 года

В 2025—2027 годах в Ростовской области должны завершить строительство семи школ на 4620 мест и пяти детских садов на 925 мест. В том числе, речь идет об установке модульных зданий. Об этом в режиме ВКС на совещании под председательством министра просвещения России Сергея Кравцова сообщил заместитель донского губернатора Андрей Фатеев.