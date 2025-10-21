Семь школ и пять детсадов планируют построить в Ростовской области до 2027 года

В 2025—2027 годах в Ростовской области должны завершить строительство семи школ на 4620 мест и пяти детских садов на 925 мест. В том числе, речь идет об установке модульных зданий. Об этом в режиме ВКС на совещании под председательством министра просвещения России Сергея Кравцова сообщил заместитель донского губернатора Андрей Фатеев.
По словам чиновника, до конца 2027 года в Батайске в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» планируют ввести в эксплуатацию школу на 1340 мест. Строительная готовность объекта — 13%.
При этом в 2024—2025 годах на Дону начали работу 18 новых школ на 15,5 тысячи мест и 12 детских садов на 1703 места.
— Благодаря расширению сети общеобразовательных учреждений сокращается количество школ, работающих в двусменном режиме. В этом учебном году на 3217 меньше школьников, учащихся во вторую смену, чем в прошлом, — отметил Андрей Фатеев.
Всего в донских образовательных организациях обучаются 718,6 тысячи человек, это воспитанники детских садов, школьники, студенты СПО.
