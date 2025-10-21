Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия высказалась о новости про отмену саммита Путина и Трампа

МИД Венгрии предупредил, что в преддверии саммита Россия—США в Будапеште могут появиться многочисленные ложные сообщения о его возможной отмене. Об этом он заявил в социальных сетях.

МИД Венгрии предупредил, что в преддверии саммита Россия—США в Будапеште могут появиться многочисленные ложные сообщения о его возможной отмене. Об этом он заявил в социальных сетях.

Читать далее.