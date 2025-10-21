Ричмонд
Бузова экстренно обратилась к подписчикам в слезах из-за мошенников

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова экстренно обратилась к подписчиками. В слезах она сообщила, что ее взломали мошенники, которые наверняка попытаются выманить деньги у ее фанатов. Об этом сообщается в соцсетях.

