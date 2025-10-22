Жители Волгоградской области обсуждают массовый сбой в работе Telegram

Напомним, что днем 21 октября волгоградцы сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram. Последнее обновление в группах перед этим пользователи заметили в 12.45. Информация о перебоях поступала не только от жителей Волгограда, но и из районов области. В течение двух часов приложение снова заработало.