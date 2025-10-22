Ричмонд
Жители Волгоградской области обсуждают массовый сбой в работе Telegram

Волгоградцы 21 октября дважды столкнулись с проблемами в работе мессенджера.

Напомним, что днем 21 октября волгоградцы сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram. Последнее обновление в группах перед этим пользователи заметили в 12.45. Информация о перебоях поступала не только от жителей Волгограда, но и из районов области. В течение двух часов приложение снова заработало.

Уже вечером 21 октября волгоградцы вновь заметили сбой в работе мессенджера. Около 20.23 перестали отправляться сообщения и обновляться группы. Проблемы были как при использовании мобильного интернета, так и при подключении к Wi-Fi.

При этом на перебои в работе приложения жаловались жители и других регионов России, например, с такой проблемой столкнулись пользователи из Краснодарского края и Ростовской области.