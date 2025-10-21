Власти Египта опровергли сообщения об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона

Ранее сообщалось, что древняя гробница Тутанхамона в Египте, возраст которой превышает 3300 лет, находится под угрозой обрушения. Об этом писали в Daily Mail, ссылаясь на результаты научных исследований. Учёные отмечали повышенную влажность, вызванную изменениями в окружающей среде, что приводит к образованию трещин в стенах захоронения и способствует развитию плесени, разрушающей древние росписи. Профессор Саид Хемада подчёркивал, что гробница может не выдержать испытание временем и разрушиться, если не будут приняты необходимые меры по её сохранению.