Хинштейн рассказал о плане «Б» на случай атак ВСУ

На случай ударов Вооружённых сил Украины на энергоинфраструктуру Курской области разработан план «Б», заявил Александр Хинштейн.
Губернатор уточнил, что будет озвучивать данный план, что бы ВСУ не были о нём осведомлены.
Он подчеркнул, что население Курской области должно знать, что резервный план существует.
«Я хочу обратиться к жителям и сказать, чтобы люди для себя чётко понимали — мы никого один на один с проблемами не оставим. Я не хочу по понятным причинам сейчас вдаваться в детали, какие меры мы для себя разработали, какие у нас есть планы резервные», — сказал Александр Хинштейн в эфире телеканала «Сейм».
В частности, он отметил, что в регионе есть резервные источники питания и передвижные котельные.
Ранее Хинштейн заявил, что военнослужащие из КНДР активно участвуют в разминировании Курской области.