Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн рассказал о плане «Б» на случай атак ВСУ

Население Курской области должно знать, что резервный план существует.

Источник: Аргументы и факты

На случай ударов Вооружённых сил Украины на энергоинфраструктуру Курской области разработан план «Б», заявил Александр Хинштейн.

Губернатор уточнил, что будет озвучивать данный план, что бы ВСУ не были о нём осведомлены.

Он подчеркнул, что население Курской области должно знать, что резервный план существует.

«Я хочу обратиться к жителям и сказать, чтобы люди для себя чётко понимали — мы никого один на один с проблемами не оставим. Я не хочу по понятным причинам сейчас вдаваться в детали, какие меры мы для себя разработали, какие у нас есть планы резервные», — сказал Александр Хинштейн в эфире телеканала «Сейм».

В частности, он отметил, что в регионе есть резервные источники питания и передвижные котельные.

Ранее Хинштейн заявил, что военнослужащие из КНДР активно участвуют в разминировании Курской области.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше