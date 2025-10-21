Bloomberg: Трамп требовал от Зеленского пойти на уступки, напомнив о силе РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским проявлял настойчивость, требуя от него быстро согласиться на урегулирование конфликта с РФ. Об этом написало во вторник, 21 октября, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
— Трамп настойчиво призывал главу Украины быстро принять сделку и подчеркивал сильные стороны России, — сказано в статье.
Присутствовавшие на встрече американские чиновники тоже указали на возможность территориальных уступок со стороны Киева для облегчения заключения соглашения.
Также Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече, что Украине не стоит в ближайшее время рассчитывать на поставки ракет Tomahawk. Об этом написало издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников.
18 октября стало известно, что Трамп сказал Зеленскому, что США не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву — «по крайней мере, сейчас». Журналисты отметили, что встреча лидеров США и Украины прошла «непросто»: во время переговоров глава Белого дома допустил несколько резких высказываний в адрес украинского лидера, и в отдельные моменты их беседа была эмоциональной. В результате их встреча прервалась спустя 2,5 часа по инициативе Трампа.