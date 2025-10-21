Bloomberg: Трамп требовал от Зеленского пойти на уступки, напомнив о силе РФ

18 октября стало известно, что Трамп сказал Зеленскому, что США не будут поставлять ракеты Tomahawk Киеву — «по крайней мере, сейчас». Журналисты отметили, что встреча лидеров США и Украины прошла «непросто»: во время переговоров глава Белого дома допустил несколько резких высказываний в адрес украинского лидера, и в отдельные моменты их беседа была эмоциональной. В результате их встреча прервалась спустя 2,5 часа по инициативе Трампа.