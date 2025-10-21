У жителей Свердловской области массово пропал доступ к мессенджерам

Жители Свердловской области жалуются на сбой в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*, а также соцсети Snapchat. Об этом сообщает информационный портал DownDetector.
