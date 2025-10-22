Университетскую набережную ждут новые ограничения для водителей

Ограничения ждут Университетскую набережную, а также улицы у Загородного и Шлиссельбургского проспектов, сообщает 21 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Адмиралтейский район.
С 23 по 30 октября для размещения временного ограждения ограничат движение по Подольской улице у пересечения с Загородным проспектом и по боковому проезду Загородного проспекта от Серпуховской улицы до Подольской улицы.
Василеостровский район.
Для прокладки газопровода на Университетской набережной с 23 октября по 5 ноября ограничат движение на участке набережной от 1-й и Кадетской линий В. О. до 4-й и 5-й линий В. О. Объехать его можно будет по площади Трезини, 6−7-й линиям В. О., Академическому переулку, 8−9-й линиям В. О., Большому проспекту В. О., 1-й Кадетской линии В. О. и Университетской набережной.
Невский район.
Из-за ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей на Шлиссельбургском проспекте введут следующие ограничения:
с 23 по 24 октября и на один день 26 октября перекроют Прибрежную улицу в створе Шлиссельбургского у дома 22, литера А, по Шлиссельбургскому;
на один день 25 октября закроют улицу Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского у дома 5, литера А, по Дмитрия Устинова;
на один день 26 октября закроют улицу Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского у дома 3, литера А, по Дмитрия Устинова.
Объезд предусмотрен по Прибрежной и Караваевской улицам, улице Дмитрия Устинова, Рыбацкому проспекту, проспекту Обуховской Обороны и Шлиссельбургскому проспекту.
Также напомним, что до 17 ноября ограничен проезд по Шлиссельбургскому проспекту от проспекта Обуховской Обороны до Славянского моста, включая перекрестки с проспектом Обуховской Обороны, улицей Дмитрия Устинова, Прибрежной улицей и переулком Слепушкина.