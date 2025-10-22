Университетскую набережную ждут новые ограничения для водителей

Для прокладки газопровода на Университетской набережной с 23 октября по 5 ноября ограничат движение на участке набережной от 1-й и Кадетской линий В. О. до 4-й и 5-й линий В. О. Объехать его можно будет по площади Трезини, 6−7-й линиям В. О., Академическому переулку, 8−9-й линиям В. О., Большому проспекту В. О., 1-й Кадетской линии В. О. и Университетской набережной.