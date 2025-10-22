Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Университетскую набережную ждут новые ограничения для водителей

С 23 октября дорожники, газовщики и временные ограждения добавят пробок в трех районах Петербурга.

Ограничения ждут Университетскую набережную, а также улицы у Загородного и Шлиссельбургского проспектов, сообщает 21 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Адмиралтейский район.

С 23 по 30 октября для размещения временного ограждения ограничат движение по Подольской улице у пересечения с Загородным проспектом и по боковому проезду Загородного проспекта от Серпуховской улицы до Подольской улицы.

Василеостровский район.

Для прокладки газопровода на Университетской набережной с 23 октября по 5 ноября ограничат движение на участке набережной от 1-й и Кадетской линий В. О. до 4-й и 5-й линий В. О. Объехать его можно будет по площади Трезини, 6−7-й линиям В. О., Академическому переулку, 8−9-й линиям В. О., Большому проспекту В. О., 1-й Кадетской линии В. О. и Университетской набережной.

Невский район.

Из-за ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей на Шлиссельбургском проспекте введут следующие ограничения:

с 23 по 24 октября и на один день 26 октября перекроют Прибрежную улицу в створе Шлиссельбургского у дома 22, литера А, по Шлиссельбургскому;

на один день 25 октября закроют улицу Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского у дома 5, литера А, по Дмитрия Устинова;

на один день 26 октября закроют улицу Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского у дома 3, литера А, по Дмитрия Устинова.

Объезд предусмотрен по Прибрежной и Караваевской улицам, улице Дмитрия Устинова, Рыбацкому проспекту, проспекту Обуховской Обороны и Шлиссельбургскому проспекту.

Также напомним, что до 17 ноября ограничен проезд по Шлиссельбургскому проспекту от проспекта Обуховской Обороны до Славянского моста, включая перекрестки с проспектом Обуховской Обороны, улицей Дмитрия Устинова, Прибрежной улицей и переулком Слепушкина.