Mash: Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали с инсультом

Кинооператор Анатолий Мукасей был экстренно доставлен в больницу с инсультом. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил Telegram-канал Mash.
— 87-летний народный артист потерял сознание у себя дома, — сказано в публикации.
Telegram-канал Mash 17 октября распространил недостоверную информацию о том, что народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали. По данным СМИ, 87-летняя актриса находилась в состоянии средней тяжести.
Незадолго до этого Mash сообщал, что Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в столичную клинику после жалоб на сильные боли в сердце и тахикардию.
Дочь артистки Ольга в эфире передачи «Пусть говорят» рассказала, что ее мать чувствует себя неважно. По ее словам, родительницу сразили инсульт и инфаркт, а также прогрессирующая деменция. Позже зрителям показали видео с актрисой в солнцезащитных очках и с красной помадой на губах.