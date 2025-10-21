Житель Светлогорска администрировал интернет-игры за токены и нелегально выводил цифровую валюту

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Светлогорска администрировал интернет-игры за токены и нелегально переводил цифровую валюту, за что его привлекли к ответственности. Подробности дела рассказали БЕЛТА в Экономическом суде Гомельской области.
Экономический суд Гомельской области привлек гражданина к административной ответственности за осуществление запрещенных сделок с криптовалютой. Горожанин из дома администрировал интернет-игры GTA. За выполненную работу получал вознаграждение в токенах. Затем на иностранных криптовалютных площадках произвел 26 сделок по отчуждению токенов с целью получения дохода в белорусских рублях. Эти средства перечислял на свои банковские счета.
«Он проводил операции с токенами, не являясь оператором криптоплатформ или резидентом Парка высоких технологий и не через резидента ПВТ. Кроме того, почти год (с августа 2024 года по июль 2025 года) оказывал содействие иным лицам в совершении сделок с цифровой валютой, в том числе выступая стороной по таким сделкам», — пояснили в суде.
Суд оценил доказательства по делу и пришел к выводу о совершении гражданином административного правонарушения по ч.3 ст. 13.3 КоАП. Ему назначено Br840 штрафа с конфискацией Br950 незаконно полученного дохода. Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу.
Как разъяснили в Экономическом суде, согласно подп.2.6 п. 2 Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», является незаконной и запрещена предпринимательская деятельность юридических и физических лиц, в том числе ИП, не являющихся резидентами Парка высоких технологий (ПВТ), по оказанию услуг в совершении сделок с криптовалютами иным лицам, в том числе выступая стороной по таким сделкам, а также по приобретению, отчуждению, обмену токенов, кроме случаев, предусмотренных в подп. 2.1 и 2.2 Декрета № 8.
К незаконной предпринимательской деятельности физических лиц также относится получение токенов за выполненные работы, оказанные услуги или в виде заработной платы. Указом Президента от 17 сентября 2024 года № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)» запрещены операции по приобретению и отчуждению токенов за деньги (в том числе электронные) на зарубежных площадках, а также в иных сервисах, расчеты в которых осуществляются путем перечисления денег организациям или лицам, не являющимся резидентами ПВТ, получения средств от них, а также напрямую между физлицами.
Кроме того, 3 октября в первом чтении принят законопроект «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который предусматривает комплексное внесение изменений в КоАП и ПИКоАП. В частности, в нем предусмотрен новый состав административной ответственности за нарушение порядка осуществления сделок и операций с цифровыми знаками — планируемая статья 12.36 в КоАП. -0-