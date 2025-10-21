Житель Светлогорска администрировал интернет-игры за токены и нелегально выводил цифровую валюту

К незаконной предпринимательской деятельности физических лиц также относится получение токенов за выполненные работы, оказанные услуги или в виде заработной платы. Указом Президента от 17 сентября 2024 года № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)» запрещены операции по приобретению и отчуждению токенов за деньги (в том числе электронные) на зарубежных площадках, а также в иных сервисах, расчеты в которых осуществляются путем перечисления денег организациям или лицам, не являющимся резидентами ПВТ, получения средств от них, а также напрямую между физлицами.