Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали

Советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея доставили в больницу в российской столице, информирует Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.
По словам источника, 87-летнему мужу режиссёра Светланы Дружининой стало плохо у себя дома.
«Алексею Михайловичу стало плохо дома. Мужчина потерял сознание, родные вызвали бригаду скорой помощи. Медики экстренно забрали его в больницу», — говорится в сообщении.
По информации журналистов, речь может идти о проблемах с сердцем.
Алексей Мукасей — лауреат Госпремии Советского Союза, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист Российской Федерации.
Оператор работал над советскими кинокартинами «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другими фильмами.
