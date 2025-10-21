Ричмонд
Кинооператора Анатолия Мукасея экстренно госпитализировали

87-летний супруг Светланы Дружининой потерял сознание дома.

Советского и российского кинооператора Анатолия Мукасея доставили в больницу в российской столице, информирует Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.

По словам источника, 87-летнему мужу режиссёра Светланы Дружининой стало плохо у себя дома.

«Алексею Михайловичу стало плохо дома. Мужчина потерял сознание, родные вызвали бригаду скорой помощи. Медики экстренно забрали его в больницу», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, речь может идти о проблемах с сердцем.

Алексей Мукасей — лауреат Госпремии Советского Союза, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист Российской Федерации.

Оператор работал над советскими кинокартинами «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другими фильмами.

Ранее режиссёр, создатель «Гардемаринов» и «Тайн дворцовых переворотов» Светлана Дружинина раскрыла секреты семейной жизни.