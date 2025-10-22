Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Аэропорт Вильнюса закрыли из-за воздушных шаров контрабандистов

Все рейсы в аэропорт Вильнюса либо перенесли, либо отменили.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Вильнюса был закрыт из-за появления воздушных шаров контрабандистов в воздушном пространстве. Об этом сообщает Reuters.

В результате все рейсы либо перенесли, либо отменили. По данным Flightradar, воздушные шары использовались для перевозки контрабандных сигарет.

В начале октября данный аэропорт также приостановил свою работу из-за сообщения о приближении неизвестных воздушных шаров.

По данным газеты Bild, в Германии власти дважды закрывали аэропорт Мюнхена из-за сообщений очевидцев о «подозрительных событиях». Инцидент произошел в субботу, 18 октября.

В этот день в полицию Мюнхена поступали звонки от горожан, которые сообщали о странных происшествиях. Подробности о том, что именно видели очевидцы, не разглашаются.