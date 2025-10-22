Reuters: Аэропорт Вильнюса закрыли из-за воздушных шаров контрабандистов

Аэропорт Вильнюса был закрыт из-за появления воздушных шаров контрабандистов в воздушном пространстве. Об этом сообщает Reuters.
В результате все рейсы либо перенесли, либо отменили. По данным Flightradar, воздушные шары использовались для перевозки контрабандных сигарет.
В начале октября данный аэропорт также приостановил свою работу из-за сообщения о приближении неизвестных воздушных шаров.
По данным газеты Bild, в Германии власти дважды закрывали аэропорт Мюнхена из-за сообщений очевидцев о «подозрительных событиях». Инцидент произошел в субботу, 18 октября.
В этот день в полицию Мюнхена поступали звонки от горожан, которые сообщали о странных происшествиях. Подробности о том, что именно видели очевидцы, не разглашаются.