С 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц

Минздрав Беларуси утвердил новые санитарные нормы и правила, которые вступят в силу с 1 мая 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Так, например, при ликвидации последствий аварийных ситуаций (протечки, затопления, засоры) на системах водоснабжения и канализации, тепловых сетях во вспомогательных помещениях многоэтажек (в их числе подвалы, подъезды) ЖЭУ, товарищества должны самостоятельно в срок не позднее одного дня удалить сточные воды. Три дня после ликвидации аварии дается на устранение последствий ЧП — проветривание, уборку, а при необходимости и дезинфекцию, вспомогательных помещений (ранее этого пункта не было).
Есть новшества и по уборке мусороприемных камер. Весной, летом, осенью (при положительной температуре воздуха) мусороприемные камеры, где под стволом мусоропровода стоят контейнеры для мусора, должны мыться и проходить дезинфекцию каждый месяц (ранее только дезинфекция были запланирована раз в квартал).
Кроме того, мусороприемные камеры должны быть подключены к воде. Мусор, отходы на полу мусороприемной камеры не допустимы. А при заваривании мусоропровода оборудуют места временного хранения отходов.
