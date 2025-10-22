С 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц

Ранее мы писали, что санитарно-эпидемиологические требования к жилым многоэтажным домам изменены в Беларуси: с 23.00 до 7.00 утра не могут проводиться погрузочно-разгрузочные работы, но машины для сбора мусора приезжать могут. Кроме того, в подвалах, подъездах не должно быть никаких безнадзорных и диких животных, в том числе и птиц, а также рукокрылых и пресмыкающихся, грызунов и насекомых.