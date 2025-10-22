Что можно и нельзя делать на Якова Дровопильца 22 октября в день Первой каши

Православная церковь 22 октября вспоминает святого Иакова Алфеева. В народе принято праздновать Яков день, или день Якова Дровопильца. В названный день заготавливать дрова на зиму. Вместе с тем есть еще одно название — день Первой каши. Все дело в том, что 22 октября кашу варили из круп нового урожая.
Что нельзя делать 22 октября.
Запрещено кричать и ругаться. Предки верили, что это может обернуться болью в горле. Вместе с тем не следует вспоминать старые проблемы. Считалось, что все вернется обратно. Также указанный день не подходит для свиданий и предложений.
Что можно делать 22 октября.
По традиции, в названный день заготавливали дрова. Их рубили на участках, где рос смешанный лес. А еще было принято молоть пшеницу на крупу. Из нее потом варили кашу.
Согласно приметам, дождь предвещал снег, который выпадет вечером. Большое количество шелухи на луке говорило про суровую зиму.
