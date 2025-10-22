Что можно и нельзя делать на Якова Дровопильца 22 октября в день Первой каши

Православная церковь 22 октября вспоминает святого Иакова Алфеева. В народе принято праздновать Яков день, или день Якова Дровопильца. В названный день заготавливать дрова на зиму. Вместе с тем есть еще одно название — день Первой каши. Все дело в том, что 22 октября кашу варили из круп нового урожая.