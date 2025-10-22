Вceмиpный дeнь opexoв и Дeнь эклepa: какие праздники отмечают в России и мире 22 октября

Кроме того, 22 октября ежегодно отмечается Международный день заикающихся людей, учрежденный Международной ассоциацией заикающихся в 1998 году. Его задача — привлечь внимание общества к проблемам людей с речевыми нарушениями. В этот день проходят лекции, форумы, семинары и другие мероприятия, направленные на просвещение, поддержку тех, кто сталкивается с заиканием, и содействие сбору средств на лечение и программы помощи.