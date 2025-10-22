Народный календарь. Почему важно следить за небом на Андрона Звездочета 25 октября

Православная церковь 25 октября чтит память мучеников Прова, Тараха и Андроника. В народной традиции этот день получил название Андрон Звездочет.
Согласно преданию, Пров, Тарах и Андроник отказались отрекаться от христианской веры. Когда на суде спросили их имена, они ответили, что прежде всего являются христианами и это для них важнее земного имени. После допросов и жестоких пыток они так и не отказались от веры, за что были казнены.
В народе считали, что в день Андрона Звездочета следует наблюдать за ночным небом: по звездам гадали о будущем урожае и погоде. Увидеть комету считалось дурным знаком — красная якобы предвещала войну, белая — болезни и голод; также считалось, что небесное тело сулит ссоры с родными. В этот день, по поверьям, нельзя было смеяться, обижать других или вступать в конфликты, иначе можно было накликать беды и несчастья.
Приметы погоды:
Гром гремит — к бесснежной, теплой и короткой зиме.
Луна в кругах — к засушливому лету.
Если перелетные птицы низко к земле летят, зима будет ранняя и суровая.
Много еловых шишек — к хорошему урожаю яровых.
Именины отмечают: Тарас, Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай.