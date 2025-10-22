Народный календарь. Почему важно следить за небом на Андрона Звездочета 25 октября

В народе считали, что в день Андрона Звездочета следует наблюдать за ночным небом: по звездам гадали о будущем урожае и погоде. Увидеть комету считалось дурным знаком — красная якобы предвещала войну, белая — болезни и голод; также считалось, что небесное тело сулит ссоры с родными. В этот день, по поверьям, нельзя было смеяться, обижать других или вступать в конфликты, иначе можно было накликать беды и несчастья.