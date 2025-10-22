Ричмонд
РЕН ТВ: Муж актрисы Дружининой Мукасей попал в больницу после потери сознания

Кинооператор Мукасей, известный по фильмам «Берегись автомобиля» и «Чучело», попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Известный советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей попал в больницу после того, как потерял сознание, находясь у себя дома. В медучреждение его экстренно отвезли на скорой, информирует РЕН ТВ.

Напомним, Мукасей работал над такими культовыми фильмами, как «Большая перемена», «Берегись автомобиля», «Чучело» и другими. Он — обладатель ряда госпремий. Анатолий Мукасей — муж актрисы и режиссёра Светланы Дружининой. В 2018 году они отметили бриллиантовую свадьбу.

Ранее в большом интервью сайту KP.RU Анатолий Мукасей признался, что в детстве очень хотел стать разведчиком, чтобы «снимать кино и тайно передавать пленки из-за рубежа в Комитет госбезопасности». Почему он изменил решение и пошёл в киноиндустрию, читайте здесь на KP.RU.

Недавно Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей охотно позировали фотографам на «Мосфильме», где вручали награды «Золотой орел».