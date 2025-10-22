В Дятловском районе спасатели пришли на помощь заблудившемуся в лесу пенсионеру

Как рассказала жена пенсионера, утром они вместе отправились за грибами. Вскоре они разошлись, и через некоторое время мужчина перестал отзываться. Тогда женщина решила выйти к автомобилю. Ее мобильный телефон остался в закрытой машине, поэтому она обратилась за помощью к проезжавшим мимо водителям, которые и сообщили о случившемся в МЧС.