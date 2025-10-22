22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе спасатели пришли на помощь заблудившемуся в лесу пенсионеру. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном УМЧС.
Как рассказали в ведомстве, сегодня днем спасателям поступило сообщение о том, что 69-летний мужчина заблудился в лесном массиве вблизи д. Зачепичи. К месту поисков незамедлительно выехали подразделения МЧС.
Как рассказала жена пенсионера, утром они вместе отправились за грибами. Вскоре они разошлись, и через некоторое время мужчина перестал отзываться. Тогда женщина решила выйти к автомобилю. Ее мобильный телефон остался в закрытой машине, поэтому она обратилась за помощью к проезжавшим мимо водителям, которые и сообщили о случившемся в МЧС.
Через несколько часов спасатели обнаружили заблудившегося пенсионера в лесном массиве недалеко от дороги. Медпомощь мужчине не потребовалась. -0-