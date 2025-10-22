У «сильнейшей ведьмы» из Новосибирска нашлась недвижимость на 100 млн. ₽

Елена Голунова, известная как сибирская ведунья и мать Влада Кадони, участница популярного телешоу, стала обладательницей дорогостоящей недвижимости в Москве, общая стоимость которой приближается к 100 миллионам рублей. Данное приобретение существенно расходится с задекларированными доходами колдуньи, которые, согласно официальным данным, за прошедший год не превысили одного миллиона рублей.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, Голунова владеет тремя квартирами, расположенными на улице Обручева в столице. В 2019 году она стала собственницей двухкомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров, заплатив за нее около 20 миллионов рублей. В 2022 году ее имущество пополнилось еще двумя квартирами в соседнем здании: одна трехкомнатная (77 кв. м) стоимостью 36 миллионов рублей, и еще одна двухкомнатная (60 кв. м), оцененная в 20 миллионов.
Вдобавок к квартирам, в 2021 году Голунова приобрела земельный надел площадью девять соток в поселении Вороновское, оцениваемый в 5 миллионов рублей. Передвигается ясновидящая на автомобиле Cadillac черного цвета, стоимостью 8 миллионов рублей, с номерными знаками, содержащими три шестерки.
В то же время, финансовые показатели бизнеса матери Влада Кадони демонстрируют отрицательную динамику: задекларированный доход сократился с 1,7 миллиона до 700 тысяч рублей в год. Подобный контраст между небольшими официальными заработками и многомиллионными инвестициями в недвижимость порождает закономерные вопросы, особенно учитывая тот факт, что запись на ее магические консультации расписана на год вперед.