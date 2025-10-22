У «сильнейшей ведьмы» из Новосибирска нашлась недвижимость на 100 млн. ₽

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Голунова владеет тремя квартирами, расположенными на улице Обручева в столице. В 2019 году она стала собственницей двухкомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров, заплатив за нее около 20 миллионов рублей. В 2022 году ее имущество пополнилось еще двумя квартирами в соседнем здании: одна трехкомнатная (77 кв. м) стоимостью 36 миллионов рублей, и еще одна двухкомнатная (60 кв. м), оцененная в 20 миллионов.