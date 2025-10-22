Российская теннисистка перешла под флаг Узбекистана

Информация о спортсменке обновилась на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас Тимофеева занимает 146-е место в мировом рейтинге. Ее лучший результат — это 93-я позиция, достигнутая 1 апреля 2024 года.
В 2024 году Тимофеева дебютировала на Открытом чемпионате Австралии, пройдя квалификацию и дойдя до четвертого круга. Также она вышла во второй круг на турнирах в Майами и Будапеште, после чего впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга.
19 октября она выиграла турнир ITF в Португалии. Общая сумма ее призовых за карьеру составляет 796 826 долларов.
