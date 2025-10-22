Ричмонд
Кадыров рассказал о подарках из зоны проведения СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о получении трофейного автомата и пулемета, добытых российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции. Об этом он написал в своем telegram-канале.

