Дмитриев: подготовка саммита США и РФ продолжается

Трамп пообещал в течение двух дней рассказать о встрече с Путиным в Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту РФ и Соединённых Штатов продолжается.

«Подготовка продолжается», — написал он в соцсети X*.

Напомним, телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов состоялся 16 октября. Затем Трамп рассказал о планируемой встрече с Путиным в Будапеште.

Предыдущий саммит состоялся 15 августа в американском штате Аляска. Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что в течение двух дней он проинформирует о шагах своей администрации, касающихся встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

