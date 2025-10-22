Дмитриев: подготовка саммита США и РФ продолжается

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту РФ и Соединённых Штатов продолжается.
«Подготовка продолжается», — написал он в соцсети X*.
Напомним, телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов состоялся 16 октября. Затем Трамп рассказал о планируемой встрече с Путиным в Будапеште.
Предыдущий саммит состоялся 15 августа в американском штате Аляска. Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта.
Ранее Трамп заявил, что в течение двух дней он проинформирует о шагах своей администрации, касающихся встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.